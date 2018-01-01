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Киеву грозят массовые акции. Истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами Порошенко

Сегодня, 09:45

Крымские татары хотели, чтобы в Конституции Украины был закреплен их статус.

Украина, крымские тарары, Меджлис
Сегодня истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами Петру Порошенко по статусу Крыма ru.krymr.com
В пятницу, 18 мая, истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами президенту Петру Порошенко насчет предоставления пока захваченному Россией Крыму статуса "крымско-татарской национально-территориальной автономии".

В случае невыполнения условия бизнесмен, один из координаторов блокады Крыма, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов пригрозил проведением в Киеве массовых акций.

"Речь идет о закреплении в украинской Конституции статуса крымских татар, национально-территориальной автономии и признании органов национального самоуправления", — объяснял он.

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец говорил "Главреду", что накануне Дня памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая) в Украине снова активизировались разговоры о целесообразности создания национально-территориальной автономии крымских татар, однако внесение каких-либо изменений в Конституцию до освобождения оккупированных территорий неприемлемо.

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Теги:  
Крым, крымские татары, автономия, ультиматум, Петр Порошенко, Ленур Ислямов
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