Киеву грозят массовые акции. Истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами Порошенко

Крымские татары хотели, чтобы в Конституции Украины был закреплен их статус.

Сегодня истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами Петру Порошенко по статусу Крыма ru.krymr.com

В пятницу, 18 мая, истек срок действия ультиматума, поставленного крымскими татарами президенту Петру Порошенко насчет предоставления пока захваченному Россией Крыму статуса "крымско-татарской национально-территориальной автономии".

В случае невыполнения условия бизнесмен, один из координаторов блокады Крыма, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов пригрозил проведением в Киеве массовых акций.

"Речь идет о закреплении в украинской Конституции статуса крымских татар, национально-территориальной автономии и признании органов национального самоуправления", — объяснял он.

Ранее политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец говорил "Главреду", что накануне Дня памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая) в Украине снова активизировались разговоры о целесообразности создания национально-территориальной автономии крымских татар, однако внесение каких-либо изменений в Конституцию до освобождения оккупированных территорий неприемлемо.

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