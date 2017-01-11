Кипрский сценарий. Эксперт оценил вероятность возвращения оккупированного Донбасса

Процесс фактического воссоединения Украины с оккупированными Россией территориями по кипрскому сценарию займет несколько десятилетий.

Эксперт оценил вероятность возвращения Донбасса Facebook.com

Украина может вернуть оккупированные Россией территории по кипрскому сценарию.

Об этом аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ)Евгений Ярошенко рассказал в комментарии "Апострофу".

По словам Ярошенко, процесс фактического воссоединения Украины с оккупированными Россией территориями по кипрскому сценарию займет несколько десятилетий.

"Второе — без политической воли внешних игроков достигнуть соглашения довольно сложно. И третье — без поддержки местного населения с обеих сторон вряд ли удастся объединить страну", — считает Ярошенко.

По мнению эксперта, возвращение Донбасса в Украину на довоенных условиях является менее реалистичным, чем объединение Кипра, ведь Россия и Украина диаметрально противоположно смотрят на вопросы региональной безопасности.

Напомним, ранее блогер рассказал, как можно за две недели вернуть Украине оккупированный Донбасс.