Кипрский сценарий. Эксперт оценил вероятность возвращения оккупированного Донбасса

Процесс фактического воссоединения Украины с оккупированными Россией территориями по кипрскому сценарию займет несколько десятилетий.
Об этом аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ)Евгений Ярошенко рассказал в комментарии "Апострофу".
По словам Ярошенко, процесс фактического воссоединения Украины с оккупированными Россией территориями по кипрскому сценарию займет несколько десятилетий.
"Второе — без политической воли внешних игроков достигнуть соглашения довольно сложно. И третье — без поддержки местного населения с обеих сторон вряд ли удастся объединить страну", — считает Ярошенко.
По мнению эксперта, возвращение Донбасса в Украину на довоенных условиях является менее реалистичным, чем объединение Кипра, ведь Россия и Украина диаметрально противоположно смотрят на вопросы региональной безопасности.
Напомним, ранее блогер рассказал, как можно за две недели вернуть Украине оккупированный Донбасс.