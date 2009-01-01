Кива требует от Порошенко и правоохранителей привлечь Левочкина за неуплату налогов

Лидер Соцпартии утверждает, что Левочкин является владельцем компании, которой принадлежит шесть участков и дом во Франции, стоимостью в 60 млн евро.

Илья Кива фото: rbc.ua

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился к президенту Петру Порошенко и руководству правоохранительных органов с заявлением, в котором содержится требование начать уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Левочкина за неуплату налогов.

Об этом Кива сообщил во вторник, 22 августа, на своей странице в Facebook.

Как следует из опубликованного им текста заявления, лидер Соцпартии обратился с соответствующим требованием к Петру Порошенко, директору НАБУ Артему Сытнику, генпрокурору Юрию Луценко, заместителю генпрокурора — директору Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководителю Национальной полиции Сергею Князеву.

"Имеющиеся у меня факты свидетельствуют о том, что реальные расходы Левочкина С.В. на приобретение и содержание движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами во много раз превышают задекларированные им доходы", — говорится в заявлении.

"Я усматриваю в действиях Левочина С.В. угрозу национальным интересам Украины, поскольку источником его доходов могут быть либо деньги, украденные у народа Украины, либо деньги, заработанные благодаря сотрудничеству со спецслужбами России, с которыми он может быть связан как бывший топ-чиновник из ближайшего окружения Виктора Януковича", — подчеркнул Илья Кива.

В частности, Кива утверждает, что Левочкин является владельцем компании, которой принадлежит шесть участков и дом во Франции, стоимость которых составляет 60 млн евро, а аренда подобных вилл обойдется в сумму порядка 350 тыс. евро в месяц. Кроме того, лидер Соцпартии заявляет, что в июле-августе текущего года Левочкин отдыхал на яхте Beluga, владение которой тот отрицает. По данным Кивы, взятых из открытых источников, аренда такой яхты обходится в 150 тыс. евро в неделю.

"В целом анализ таких данных, как:

1. годовые расходы Левочкина С.В. в период с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, а также выплаты, сделанные им с кредитных карт;

2. общая стоимость недвижимости Левочкина С.В. в Киеве и объем коммунальных платежей;

3. предварительная стоимость ремонтных работ с учетом того, что сейчас им начато строительство дома, площадь которого неизвестна;

4. расходы Левочкина С.В. на перелеты и проживание в гостиницах;

5. текущие расходы Левочкина С.В. на аренду яхты и виллы, по крайней мере, за июнь 2017 года;

6. объем расходов по содержанию недвижимости за пределами Украины,

позволяет сделать вывод о том, что общая сумма этих расходов значительно превышает сумму, которая была официально задекларирована Левочкиным С.В., особенно принимая во внимание наличие других, не указанных в данном списке, расходов, например, содержание команды яхты, обслуживающего персонала, охраны, питания и т.д.", — говорится в заявлении.

Автор документа просит адресатов на основании изложенного:

1. Принять данное заявление о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212, ст. 368-2 УК Украины.

2. В соответствии со ст. 214 УК Украины внести указанные ведомости в ЭРДР и начать досудебное расследование.

3. Проверить факты, изложенные в заявлении и принять соответствующие меры.

4. О результатах проверки та принятых мерах сообщить ему в соответствии с действующим законодательством.