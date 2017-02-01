"Классный по тональности". Климкин рассказал подробности разговора Порошенко и Трампа

Министр присутствовал при общении президентов.

Павел Климкин УНИАН

Министр иностранных делзаявил, что телефонныйбыл классный по тональности и содержательный.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет Украинская правда.

В то же время чиновник подчеркнул, что присутствовал при общении лидеров двух государств.

"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", — отметил Климкин.

По его словам, Трамп задавал очень четкие вопросы: что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет. "Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", — добавил министр.

Напомним, Петр Порошенко и Дональд Трамп провели телефонный разговор в ночь с 4 на 5 февраля. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.