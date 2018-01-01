Климкин анонсировал безвиз Украины с еще одной страной

Текст соглашения почти готов, отметил глава МИДа.

Украина и Македония скоро подпишут соглашение о безвизе, сообщил Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Македонией.

Текст документа почти готов, написал чиновник в своем аккаунте в Twitter.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе… и улучшим функционирование нашей зоны свободной торговли…", — отметил глава МИДа.

Украина и Македония скоро подпишут соглашение о безвизе, сообщил Павел Климкин

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.