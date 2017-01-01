Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России

На территории России незаконно удерживаются 22 политзаключенных из Украины, заявил Климкин

Павел Климкин galka.if.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на территории России удерживаются 22 украинских политзаключенных, еще около 40 – удерживают в Крыму.

Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие — на территории оккупированного Крыма", — сказал Климкин.

Ранее Климкин прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма.

По его словам, Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного полуострова.