Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России

На территории России незаконно удерживаются 22 политзаключенных из Украины, заявил Климкин
Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает УНИАН.
"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие — на территории оккупированного Крыма", — сказал Климкин.
Ранее Климкин прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма.
По его словам, Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного полуострова.