Климкин назвал дату и место новой встречи Порошенко с Трампом

Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США.

Порошенко проведет новую встречу с Трампом president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января 2018 года, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Давос — это политическая, бизнесовая, медийная тусовка. Конечно, президент будет общаться с Дональдом Трампом. Президенты будут разговаривать как два президента, а какой смысл обсуждать вопрос в общем формате?", — сказал Климкин в эфире одного из телеканалов.

Также Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже (Франция). Вместе с тем, Климкин не сказал, когда именно состоится такая встреча.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.