Климкин назвал дату и место новой встречи Порошенко с Трампом

Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США.
"Давос — это политическая, бизнесовая, медийная тусовка. Конечно, президент будет общаться с Дональдом Трампом. Президенты будут разговаривать как два президента, а какой смысл обсуждать вопрос в общем формате?", — сказал Климкин в эфире одного из телеканалов.
Также Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже (Франция). Вместе с тем, Климкин не сказал, когда именно состоится такая встреча.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.