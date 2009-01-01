Климкин привел четкое доказательство того, что Россия "всем рулит" в Луганске

На заседании Военного кабинета были приняты определенные решения, но их не будут разглашать, отметил глава МИД.

В Кабмине учитывают, что боевики могут устроить провокации, сказал министр lug-info.com

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что в захваченном Луганске идут разборки не только между бандами, но и российскими спецслужбами, а это четко доказывает — именно РФ "там всем рулит", пишет УНИАН

В то же время он подчеркнул, что на заседании Военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко были приняты определенные решения, которые не будут разглашаться.

"Мы очень внимательно смотрим на то, что происходит на оккупированных территориях, поскольку это не только внутренние разборки между этими бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это четко доказывает, что именно Россия там всем рулит", — добавил чиновник.

По его словам, в Кабмине учитывают, что могут быть и провокации, и обстрелы, и угроза гражданскому населению. "Поэтому вчера (21 ноября — Ред.) на Военном кабинете произошла очень серьезная дискуссия относительно возможных вариантов действий, в том числе взаимодействия с международными партнерами — с ОБСЕ, ЕС", — заявил министр.

"Мы должны думать также о безопасности нашей Мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку эта ситуация может быть использована для того, чтобы ограничить сферу их деятельности", — отметил Климкин.

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Позже координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук сообщил, что для сдерживания конфликта между Корнетом и лидером "ЛНР" в Луганск вошли подразделения российских военных и наемники одной из частных военных компаний.