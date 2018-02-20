Климкин назвал два пути для захваченной части Донбасса

Во время настоящих выборов на востоке Украины люди выберут еврореинтеграцию, считает министр.

Захваченная часть Донбасса может выбрать еврореинтеграцию или оккупационную администрацию РФ, отметил Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для захваченной части Донбасса есть только два пути — еврореинтеграция или российская оккупационная администрация.

Чиновник уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое, написал он в своем аккаунте в Twitter, комментируя подписание президентом Петром Порошенко закона о реинтеграции территории.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция, или российская оккупационная администрация… Кстати, то же касается и оккупированного Крыма", — отметил министр.

Для окупованого Донбасу є лише два шляхи: або єврореінтеграція :), або російська окупаційна адміністрація. Впевнений, що під час справжніх вільних та чесних виборів люди виберуть перше. До речі, те ж стосується і окупованого Криму. https://t.co/2PyOp4G0uf — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 20, 2018

Напомни, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

