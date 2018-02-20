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Климкин назвал два пути для захваченной части Донбасса

Сегодня, 08:50

Во время настоящих выборов на востоке Украины люди выберут еврореинтеграцию, считает министр.

Климкин
Захваченная часть Донбасса может выбрать еврореинтеграцию или оккупационную администрацию РФ, отметил Павел Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для захваченной части Донбасса есть только два пути — еврореинтеграция или российская оккупационная администрация.

Чиновник уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое, написал он в своем аккаунте в Twitter, комментируя подписание президентом Петром Порошенко закона о реинтеграции территории.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция, или российская оккупационная администрация… Кстати, то же касается и оккупированного Крыма", — отметил министр.

Напомни, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).
Теги:  
Павел Климкин, Донбасс, Крым
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