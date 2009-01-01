Климкин назвал общий вызов для ГУАМ

Россия создает проблемы для Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы, считает министр иностранных дел.

Павел Климкин УНИАН

Глава МИДзаявил, что Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова стоят перед общим вызовом, он, в первую очередь, связан с территориальной целостностью и суверенитетом стран.

Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции в Тбилиси, где прошло спецзаседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, посвященное 20-летию со дня основания организации, пишет "Телеграф".

В то же время Климкин уточнил, что проблемы для государств создает Российская Федерация.

"Мы все стоим перед общим вызовом и, в первую очередь, этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной — Россией и, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и вложить усилия", — отметил глава МИДа.

Ранее Павел Климкин говорил, что санкции против РФ нужны не только для принуждения выполнить Минские договоренности по Донбассу и прекращения оккупации Крыма, они нужны Европе, поскольку делают ее сильнее.