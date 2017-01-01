Климкин назвал "полной чушью" слова польских политиков о наплыве "беженцев" из Украины

Глава МИД Украины сделал резкое заявление.

Климкин сделал резкое заявление galka.if.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "полной чушью" заявления польских политиков о массовом наплыве "беженцев" из Украины.

"Иногда они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь, и это всем, конечно, понятно", — сказал Климкин на брифинге в ходе рабочей поездки в Черновцы.

Отметим, что во время встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что сейчас в Польше проживают 1,5 миллиона украинцев, 5% из которых являются выходцами из регионов, где идут военные действия.

Напомним, ранее Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.