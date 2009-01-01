Климкин назвал заявление Трампа о Крыме "сильным месседжем"

Климкин заявил, что заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Украине Крым было ожидаемым.

Павел Климкин УНИАН

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за поддержку и готова к практической взаимовыгодного сотрудничества, а заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Украине Крым было ожидаемым.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по вопросам безопасности в библиотеке конгресса США, говорится в сюжете "Голоса Америки".

"Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете безопасности (ООН) со стороны представителя Соединенных Штатов при ООН, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации. И то, что я слышу... вчера, сегодня — это очень важно для того, чтобы построить очень практическую и очень логичную картину того, как мы будем работать дальше вместе", — сказал глава украинского МИД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что "Россия отобрала Крым во время правления Обамы".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

Видео: ukrainian.voanews.com