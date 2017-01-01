Климкин о возвращении оружия из Крыма: Украина не поддастся на российский трюк

Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного полуострова, сказал Климкин.

Павел Климкин. "112 Украина"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма

По его словам, Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного полуострова, пишет УНИАН.

"Что касается российского предложения по оружию, которое оккупационная власть предлагает вернуть с территории оккупированного Крыма. Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог", — сказал глава МИД.

Он такжен отметил, что у Украины "…нет никакого диалога по каким-либо вопросам относительно статуса Крыма".

"Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую позицию и нашу юридическую позицию", — подчеркнул Климкин.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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