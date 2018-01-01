Климкин ответил на предложение Путина забрать украинскую военную технику из Крыма

Согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий.

Климкин ответил на предложение Путина galka.if.ua

Украина не согласится на предложения России, которые причинят вред юридической позиции нашего государства в международных судах, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Об этом глава украинского МИД сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, комментируя заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возвращении Украине вооружения и военной техники из временно оккупированного Крыма.

"Мы не будем делать ничего, что будет угрожать либо нашей политической позиции по оккупированному Крыму, либо нашей юридической позиции", — заявил Климкин.

По его словам, согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий, сообщает УНИАН.

"Если вы обратитесь к международному праву, то здесь есть известные Гаагские конвенции, в частности Гаагская конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира", — сказал Климкин.

"Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, — это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим. Это пример того, почему так важна наша политическая и юридическая позиция", — подчеркнул Климкин.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.