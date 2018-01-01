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Климкин пообещал разобраться с украинским дипломатом-антисемитом

Сегодня, 13:40

Глава МИД Украины заявил, что проведет проверку по консулу в Гамбурге Василию Марущинцу

Василий Марущинец
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на появившуюся в сети информацию относительно сотрудника Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца и его откровенно антисемитских публикаций.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – написал Климкин в сервсие микроблогов Twitter.

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Позже на своей странице в Facebook дипломат добавил, что после проверки МИД сообщит ее результат.

"Получаю сообщения от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал глава МИД.

 

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Теги:  
Василий Марущинец, Павел Климкин, МИД, МИД Украины
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