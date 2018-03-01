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Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома" при невыполнении решения Стокгольмского арбитража

Сегодня, 16:40

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников", заявил глава МИД Украины.

Газпром
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Украина будет добиваться ареста иностранных активов в случае невыполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российский газовый монополист обязан выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долларов.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.


Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов, при этом украинская компания ничего не должна.
Теги:  
Украина, Россия, Павел Климкин, Нафтогаз, Газпром
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