Климкин раскрыл новые подробности разговора Порошенко и Трампа

Разговор был очень конкретным, отметил глава МИД нашей страны.
Об этом он рассказал в ходе программы "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет УНИАН.
В то же время чиновник подчеркнул, что украинский лидер подробно проинформировал собеседника о ситуации под Авдеевкой Донецкой области.
"Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформирован. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", — добавил министр.
Напомним, Петр Порошенко и Дональд Трамп провели телефонный разговор в ночь с 4 на 5 февраля. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.
Видео: ТСН