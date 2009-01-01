Климкин раскрыл новые подробности разговора Порошенко и Трампа

Разговор был очень конкретным, отметил глава МИД нашей страны.

Петр Порошенко и Дональд Трамп Официальный сайт Президента Украины

Министр иностранных делзаявил, чтобыл очень глубоким по содержанию.

Об этом он рассказал в ходе программы "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что украинский лидер подробно проинформировал собеседника о ситуации под Авдеевкой Донецкой области.

"Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформирован. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", — добавил министр.

Напомним, Петр Порошенко и Дональд Трамп провели телефонный разговор в ночь с 4 на 5 февраля. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.

Видео: ТСН