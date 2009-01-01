Климкин рассказал, что обсудит Порошенко во время встречи с Трампом в США

Будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, сообщил глава МИД Украины.

Петр Порошенко и Дональд Трамп Reuters

Президент Украины Петр Порошенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 сентября в США обсудят сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию на Донбассе.

Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНИАН.

"Во-первых, есть ряд вопросов. Я, конечно, не могу сказать за президента Соединенных Штатов, что он затронет во время встреч. Но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса. Конечно, будем обсуждать совместную тактику, поскольку мы ее уже проговорили с Куртом Волкером, должны согласовать и на высшем уровне", — сказал Климкин.

"Будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности. Безусловно, это один из ключевых вопросов, и, конечно, будем обсуждать содействие Соединенных Штатов для дальнейшего продвижения наших реформ", — заявил Климкин.

Он добавил, что лично будет участвовать во встрече президентов Украины и США.

Также к переговорам будут привлечены советники по национальной безопасности, постоянные представители стран в ООН Владимир Ельченко и Никки Хейли.

"Это будет встреча, в которой будут участвовать все, кто нужны, чтобы обсуждать всю повестку дня", — сказал Климкин.

Он добавил, что Порошенко в рамках участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций планирует провести около 20 встреч с лидерами других стран.

"Очень много встреч у президента, если я не ошибаюсь — около 20 в программе", — заявил Климкин.

В то же время он отметил, что информация об этих встречах появится в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Порошенко и Трампа состоится в четверг, 21 сентября, в рамках их участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.