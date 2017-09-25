Климкин рассказал, как продавить миротворцев на Донбасс без спекуляций России

Климкин подчеркнул, что кроме вопроса об оборонительном оружии, речь будет идти и о расширении всего вооруженного компонента.

Павел Климкин. УНИАН

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе , когда согласует позицию с иностранными партнёрами. А также наша страна приближается к решению о предоставлении ей оборонной летальной оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время эфира "Свобода слова" на канале ICTV.

"Рецепт заключается в том, что это должен быть не наш проект, а совместный проект с нашими друзьями — ЕС и США. Продавить его должны вместе.

Логика очень проста: или мы делаем проект с правильным мандатом, с полным выходом на границу, с полным контролем территории, с разоружением тех, кто там останется — наемников и с выводом оружия, или это будут другие последствия для России — и в смысле политического давления, и, надеюсь, санкции", — сказал он.

"Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд — чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок не попадемся. Сначала — общая позиция с "большой семёркой", с ЕС, Китай тоже важен... Только потом мы пойдем с нашей резолюцией", — заявил он.

"Но это будет общая, а не только наша резолюция", — добавил министр.

Отвечая на вопросы, Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.

"Мы его внесём именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии", — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что не может быть ослабления мандата миротворцев. Кроме того, глава МИД Украины отметил, что первая резолюция, которую утвердит СБ ООН, будет технической и не будет предусматривать мандат всей миссии.

"После этой резолюции или параллельно с ней... будет миссия, которую генеральный секретарь ООН направит, чтобы понять, какие средства и силы и во временных рамках, и относительно организации процесса реально нужны", — рассказал министр. Он напомнил, что Украина свои предложения подала ещё в начале 2015 года.

"В чем заключается трюк сейчас. Если бы мы внесли любой проект резолюции, даже самый лучший, подчеркну: даже не относительно мандата, а технический. Россия начала бы сразу играть сама или за счёт своих друзей, пытаясь их как-то сблизить", — сказал Климкин, добавив, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

Он также напомнил, какие функции должны выполнять миротворцы.

"На самом деле все просто. Первое — миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу. Второе — они должны не допускать провокаций и всплесков насилия. Третье — миротворцы должны отвечать за все, что касается вывода оружия и разоружения, и за, собственно, результат размещения миротворцев. Это должно быть начало переходного периода, когда мы будем готовиться к выборам.

А выборы должны быть организованы и проведены исключительно Украиной и международным сообществом. Без какого-либо участия России, конечно", — подчеркнул Климкин.

Кроме того, отвечая на вопрос о предоставлении Украине оборонного летального вооружения, Климкин считает, что "мы приближаемся к этому решению. Эти разговоры велись безусловно в Нью-Йорке, эти разговоры велись в Канаде, работаем с нашими европейскими партнерами. Кроме вопроса об оборонительном оружии, речь будет идти и о расширении всего вооруженного компонента".

"И это включает оружие 21-го века — то, что нам нужно, чтобы определить откуда идет стрельба из оккупированной территории, чтобы наши воины могли работать в условиях постоянных радиопомех (а Россия постоянно применяет новейшие образцы оружия); чтобы мы получили новейшие дроны, в том числе ударные", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе.

Напомним, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

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