Климкин рассказал, сколько украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и в заложника ЛДНР

Климкин убежден, что "Россия не может вынести международного давления".

В российских тюрьмах находятся 38 украинских политических заключенных.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции "Киевские трансатлантические диалоги", пишет УНИАН.

Также он выразил убеждение, что "Россия не может вынести международного давления".

"Поскольку все наши усилия в течение последних недель и месяцев привели к тому, что сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из российских тюрем. И мы продолжим борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах. У нас все еще есть ошеломляющее число — 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе", — заявил Климкин.

Напомним, 25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и затем они приедут в Украину.