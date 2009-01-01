Климкин рассказал, в чем Россия фундаментально заинтересована

РФ хочет создать на Донбассе свой протекторат, сказал глава украинского МИДа.
Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, пишет УНИАН.
В то же время дипломат считает, что РФ намерена разрушить на востоке нашей страны украинскую реальность и создать там свой протекторат.
"Россия фундаментально заинтересована в другом — в использовании Донбасса для дестабилизации всей Украины, и в этом заключается фундаментальная проблема", — отметил Климкин.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко говорил, что на Донбассе обострение ситуации на линии разграничения связано с тем, что боевики получили поражение в районе Авдеевки Донецкой области.