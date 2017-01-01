"Кремлевский доклад" должен заставить РФ одобрить реальную миротворческую миссию на Донбассе — Климкин

Глава МИД сказал, что поддерживает постоянный контакт с Волкером.
Чиновник поддерживает постоянный контакт со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по делам украинского государства Куртом Волкером, рассказал он на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Италии Анджелино Альфано, пишет УНИАН.
"… надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так, в кавычках "помогут" понять, что ее (России — Ред.) предложения относительно body guards (телохранителей — Ред.) для СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — Ред.) не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", — отметил украинский министр.
Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.
Напомним, министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.