"Кремлевский доклад" должен заставить РФ одобрить реальную миротворческую миссию на Донбассе — Климкин

Глава МИД сказал, что поддерживает постоянный контакт с Волкером.

Павел Климкин провел совместную пресс-конференцию с Анджелино Альфано "112 Украина"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "кремлевский доклад" властей США должен заставить Российскую Федерацию согласиться на размещение реальной миротворческой миссии на Донбассе

Чиновник поддерживает постоянный контакт со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по делам украинского государства Куртом Волкером, рассказал он на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Италии Анджелино Альфано, пишет УНИАН.

"… надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так, в кавычках "помогут" понять, что ее (России — Ред.) предложения относительно body guards (телохранителей — Ред.) для СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — Ред.) не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", — отметил украинский министр.

Павел Климкин провел совместную пресс-конференцию с Анджелино Альфано Reuters

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

Напомним, министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.