Климкин сказал, когда и где может встретиться с людьми Трампа

В Нью-Йорке запланированы два очень важных министерских заседания, сказал глава МИД Украины.
Об этом глава МИД рассказал журналистам, пишет УНИАН.
В то же время он уточнили, что даты мероприятий будут названы позже.
"… я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке — ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности", — отметил министр.
По его словам, там "будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве".
"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", — добавил Климкин.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в феврале в Вашингтоне и надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.