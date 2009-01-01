Климкин сказал, когда и где может встретиться с людьми Трампа

В Нью-Йорке запланированы два очень важных министерских заседания, сказал глава МИД Украины.

Павел Климкин УНИАН

Министр иностранных делпланирует провести первые встречи с представителями администрации президента СШАв феврале во время визита в американский Нью-Йорк по случаю месячного председательства Украины в Совбезе ООН.

Об этом глава МИД рассказал журналистам, пишет УНИАН.

В то же время он уточнили, что даты мероприятий будут названы позже.

"… я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке — ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности", — отметил министр.

По его словам, там "будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве".

"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", — добавил Климкин.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в феврале в Вашингтоне и надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.