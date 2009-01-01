Климкин: войска РФ на границе с Украиной — демонстрация готовности к полномасштабному вторжению

По словам Климкина, Россия пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы с Украиной.

Павел Климкин. Скриншот Россия, разместив на границе с Украиной свои войска, демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, сообщает 5 канал.

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", — отметил Климкин.

По его словам, что пока нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча "нормандской четверки", поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.

"За работой над дорожной картой, мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень — уровень министров в ближайшие недели — не имея какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной из-за ситуации на Донбассе.