Коломойский рассказал, в чем Порошенко мечтает скопировать Путина

Олигарх назвал главное условие победы нынешнего президента на выборах-2019.

Порошенко хочет взять под контроль все телеканалы Украины – Коломойский. Марків Михайло/УНІАН

Президент Петр Порошенко собрался забрать под свой контроль все телеканалы Украины, включая телеканал 1+1.

Об этом украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью Deutsche Welle. Стоит отметить, что, по состоянию на 2016 год, доля Коломойского в "Телерадиокомпании "Студия 1+1" составила почти 58%.

"Порошенко для того, чтобы во второй раз избраться президентом, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа", – отметил Коломойский.

При этом бизнесмен уточнил, что не говорит сейчас о каком-то преследовании со стороны украинской власти: "У нас происходит позиционная какая-то война, но она в рамках закона… Да, есть разные прихоти, мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируемый в этом плане. Он хочет 1+1 на выборы".

Резюмируя сказанное, Коломойский заверил, что Порошенко ни в коем случае не получит телеканал.

Напомним, согласно опросу, Порошенко проиграет во втором туре любому кандидату. Сейчас у всех кандидатов довольно низкий уровень поддержки, однако перед выборами ситуация существенно изменится.

Кроме того

, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.

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