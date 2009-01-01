Комбат чеченцев назвал лучший ответ России на убийство Окуевой

Нужно понимать, что здесь идет война, подчеркнул Осмаев.

Адам Осмаев и Амина Окуева Facebook.com

Лучшим ответом на убийство добровольца сил АТО Амины Окуевой будет возвращение Крыма и оккупированного Донбасса в состав Украины.

Об этом заявил муж убитой Адам Осмаев, командир чеченского батальона имени Джохара Дудаева в интервью изданию "Кавказ.Реалии".

На вопрос журналиста, чем нужно ответить убийцам Амины, Осмаев заявил: "Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне. Думаю, это наиболее адекватный ответ на гибель Амины. А исполнителей Аллах в любом случае покарает".

Он выразил надежду, что после этого убийства украинские правоохранительные органы "с большим упорством и желанием" будут работать над покушением, совершенным на его жизнь 1 июня.

"Нужно понимать, что здесь идет война. Это не демагогия, это реальная война с коварным врагом. И, конечно, есть жертвы. Действуют группы террористов…, действуют и кадыровцы", — подчеркнул Осмаев.

По его словам, кадыровцы стараются привлечь на свою сторону политиков и общественных деятелей за пределами России, в том числе и в Украине.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.