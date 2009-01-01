Командира артдивизиона "мотострелков" ЛНР обвинили в краже "общака" — эксперт

За собранные деньги террористы, в частности, покупали медикаменты, отметил Тымчук.

Боевики ЛНР, иллюстрация hvylya.net

На захваченной части Донбасса в "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка)командира артдивизиона обвинили в краже денег боевиков, проводится расследование.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По сведениям военного эксперта, были украдены средства, которые террористы откладывали в общую "кассу" (на их сленге — "общак"), ежемесячно — по 2 тыс. рублей с человека.

"Установлено, что за данные средства приобретались предметы снабжения, к-рыми (которыми — Ред.) подразделения должны снабжаться централизовано (в т.ч. медикаменты), но которые по каким-то причинам не "доходили" до подразделений", — отметил политик.

Ранее СМИ писали, что возле подконтрольного боевика поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа уничтожила командира террористов ЛНР Сергея Зубова ("Шарави").