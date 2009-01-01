Командиры "морпехов" ДНР возмущены поведением российских "советников" — разведка

Некоторые командиры боевиков-россияне планируют сбежать в РФ, отметили в Минобороны.

"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

На захваченной части Донбасса в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск)командиры звена "рота — взвод" возмущены поведением российских "советников".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что несколько недовольных командиров из числа россиян планируют самовольно оставить "подразделения" и вернуться в РФ.

"... командиры звена "рота — взвод" возмущены поведением так называемых "советников" и обвиняют их в разгульном пьянстве и непутевом руководстве, которое приводит к неоправданным потерям личного состава", — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в "соединениях и частях" террористической ДНР производится замена командиров "подразделений", кадровые перестановки вызывают возмущение личного состава.