Командовал "армией ДНР", уничтожен в Сирии. Reuters узнало, сколько в Украине пробыл российский генерал Асапов

"Минобороны" псевдореспублики занимается "политической и гуманитарной деятельностью", сказал "офицер" боевиков.

Валерий Асапов был не первым генералом, которого из России прислали командовать "войсками" самопровозглашенной "ДНР", сказали боевики crime-ua.com

Младший брат уничтоженного в Сирии генерал-лейтенанта вооруженных сил Российской Федерации Валерия Асапова , который командовал "1-м армейским корпусом" — самопровозглашенная "ДНР" — Вячеслав заявил, что военный находился в Украине целый год.

Трое боевиков заявили, что Асапов был не первым генералом, которого из РФ прислали командовать "войсками", и что ротация российских командующих "армией" псевдореспублики продолжается до сих пор, пишет агентство Reuters.

"Отвечая на вопрос, играет ли какую-то военную роль министерство обороны "Донецкой республики", высокопоставленный офицер сепаратистов сказал — "Нет, минобороны занимается политической и гуманитарной деятельностью", — говорится в статье.

Напомним, Валерий Асапов был убит в Сирии 23 сентября 2017 года в результате минометного обстрела. На востоке Украины генерал командовал боевиками "ДНР" под фамилией "Примаков".