Командовал "армией ДНР", уничтожен в Сирии. Reuters узнало, сколько в Украине пробыл российский генерал Асапов

"Минобороны" псевдореспублики занимается "политической и гуманитарной деятельностью", сказал "офицер" боевиков.
Трое боевиков заявили, что Асапов был не первым генералом, которого из РФ прислали командовать "войсками", и что ротация российских командующих "армией" псевдореспублики продолжается до сих пор, пишет агентство Reuters.
"Отвечая на вопрос, играет ли какую-то военную роль министерство обороны "Донецкой республики", высокопоставленный офицер сепаратистов сказал — "Нет, минобороны занимается политической и гуманитарной деятельностью", — говорится в статье.
Напомним, Валерий Асапов был убит в Сирии 23 сентября 2017 года в результате минометного обстрела. На востоке Украины генерал командовал боевиками "ДНР" под фамилией "Примаков".