Командование "армии ДНР" цементирует боевые порядки: на передовую бросили кадровых военных РФ

Россияне переодетых в форму местных боевиков.

Российский военный в форме боевика ДНР Reuters

На ряде участковотмечается вывод в передовую военнослужащих ВС РФ (в основном переодетых в форму местных боевиков), в составе целых подразделений уровня взвод-рота.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на ряде участков эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременное чередование подразделений из состава "1-го АК ДНР" и ВС РФ). Командование российско-террористических войск таким образом "цементирует" свои боевые порядки, повышая устойчивость обороны за счёт подразделений из российских кадровых военнослужащих.

Также в районе Донецка, на Спартаке и Путиловке, фиксируется появление кадровых военнослужащих ВС РФ — небольшие группы (по 10-15 чел.) при 1-2 единицах бронетехники или грузового автотранспорта (часто с тяжёлым пехотным вооружением — крупнокалиберные пулемёты, АГС-17, у одной из групп фиксировался миномет 2Б9 "Василёк"). Избегают контактов с местными боевиками и российскими наемниками, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что 11-й "отдельный мотострелковый полк" понес под Авдеевкой такие потери, что даже после доукомплектования нехватка "штыков" в подразделениях достигала 40%, в связи с чем "полк" не способен выполнять ставящиеся задачи в полном объеме.