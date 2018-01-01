Командующий Объединенными силами сказал, зачем Путин начал конфликт на Донбассе

Президент России допустил катастрофическую ошибку, полагает генерал ВСУ.

Владимир Путин начал конфликт на Донбассе, поскольку ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию, сказал Сергей Наев Reuters

Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что президент России Владимир Путин начал конфликт на Донбассе, поскольку ему выгодно шантажировать нашу страну по приднестровскому сценарию

Главе РФ "широкомасштабная война не выгодна, ведь его цель — оставить Украину в сфере своего влияния", рассказал генерал в интервью "Высокому замку".

"Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", — отметил собеседник.

По его словам, "сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства".

"Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию… Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", — добавил Наев.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что захваченную часть Донбасса можно вернуть под контроль Киева только через местное самоуправление с акцентом на автономию.

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