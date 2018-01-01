Командующий Объединенными силами сказал, зачем Путин начал конфликт на Донбассе

Президент России допустил катастрофическую ошибку, полагает генерал ВСУ.
Главе РФ "широкомасштабная война не выгодна, ведь его цель — оставить Украину в сфере своего влияния", рассказал генерал в интервью "Высокому замку".
"Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", — отметил собеседник.
По его словам, "сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства".
"Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию… Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", — добавил Наев.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что захваченную часть Донбасса можно вернуть под контроль Киева только через местное самоуправление с акцентом на автономию.
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