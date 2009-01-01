Командующий ВМС обвинил россиян: разбирают украинские корабли, которые остались в Крыму

Украина продолжает пытаться вернуть суда, отметил Воронченко.

Корабль "Константин Ольшанский", иллюстрация фото: Думская

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украинызаявил, что россияне разбирают на запчасти украинские корабли, которые остались в

Об этом он рассказал в эфире 5 канала.

В то же время собеседник подчеркнул, что наша страна продолжает пытаться вернуть суда.

"Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но, по нашим данным, они используются как доноры. Их разукомплектовывают", — отметил Воронченко.

По его словам, украинская сторона имеет "определенные данные, исходя из коэффициента готовности Черноморского флота РФ". "Как видите, у них постоянно курсирует "сирийский экспресс", — добавил командующий.

"Большие десантные корабли постоянно идут на переход моря. И тот же наш "Константин Ольшанский" используется как корабль-донор. Те же "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей, которые сейчас несут вахту в районе наших газовых месторождений", — утверждает он.

"Я уверен, что дипломатическими усилиями, усилиями международного сообщества мы все же добьемся какого-либо решения этой проблемы. Или компенсации в денежном эквиваленте, или же возвращения кораблей, но в такой комплектации, в которой они были", — сказал тот.

Напомним, после захвата Крыма Россией (произошел в 2014 году) Украина потеряла две трети своего флота, который в основном базировался в Севастополе. В ноябре 2016-го Игорь Воронченко говорил, что США выделят 30 млн долларов финпомощи на восстановление украинских Военно-морских сил.

Видео: 5 канал