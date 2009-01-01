Комбат-"правосек" намекнул на скорый конец Захарченко

"Червень" отметил, что скоро главари боевиков снова "полетят", время Захарченко подходит к концу.

Александр Захарченко

Комбат сил АТО с позывным "Червень" спрогнозировал, кого из главарей боевиков могут ликвидировать уже вближайшее время.

Об этом сказал командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт в комментарии "Обозревателю".

По его словам, время главаря террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) Александра Захарченко уже подходит к концу.

"Я думаю, что Захарченко не следующий на очереди на ликвидацию, но его время на исходе. Скоро главари боевиков снова "полетят", сами все увидите", — сказал Гергерт.

Напомним, нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, а также Игорь Плотницкий — для России являются "отработанным материалом".