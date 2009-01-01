Комбриги недовольны. В "армии" ДНР внезапно проверили боеготовность резервных тактических групп

В случае нехватки НЗ придется выделять запасы из текущего довольствия.

Боевики, иллюстрация скриншот, 112 Украина

командирам бригад приказано провести "внезапные проверки" боеготовности резервных тактических групп и о результатах доложить по команде.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, дано указание продолжить накопление материально-технических средств для обеспечения действий этих групп и организовать "особый учёт и контроль" за ними.

Также, в бригадах ДНР приказано провести проверку наличия и условий хранения неприкосновенного запаса, в случае недостачи НЗ — выделить из текущего довольствия, что вызвало у рядя командиров недовольство, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 1 и 2 января по указанию командующего 2-го "армейского корпуса" ЛНР был проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6-й и 7-й бригад. Это было сделано для наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах.