Комиссия из России решила, что "мотострелки" и "морпехи" ЛДНР — ненадежны

Ревизоры выяснили, что боеспособность некоторых незаконных вооруженных формирований крайне низкая, отметил Тымчук.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на ее служебную записку.
По данным военного эксперта, ревизоры решили, что боеспособность отдельных незаконных вооруженных формирований крайне низкая.
"Как сказано в служебной записке комиссии (из штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ — (Ред.), "…уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава в отдельных подразделениях 7-й омсбр, 9-го и 11 омсп, не позволяет в полной мере надеяться на выполнение ими поставленных задач в боевой обстановке", — отметил он.
Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на востоке Украины в "7 отдельной мотострелковой бригаде" командира артдивизиона обвинили в краже денег боевиков, проводится расследование.