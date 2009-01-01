Комиссия из России решила, что "мотострелки" и "морпехи" ЛДНР — ненадежны

Ревизоры выяснили, что боеспособность некоторых незаконных вооруженных формирований крайне низкая, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе, иллюстрация vchasnoua.com

, пришла к выводу, что некоторые подразделения "7 отдельной мотострелковой бригады", "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" и "11 отдельного мотострелкового полка"ненадежны.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на ее служебную записку.

По данным военного эксперта, ревизоры решили, что боеспособность отдельных незаконных вооруженных формирований крайне низкая.

"Как сказано в служебной записке комиссии (из штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ — (Ред.), "…уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава в отдельных подразделениях 7-й омсбр, 9-го и 11 омсп, не позволяет в полной мере надеяться на выполнение ими поставленных задач в боевой обстановке", — отметил он.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на востоке Украины в "7 отдельной мотострелковой бригаде" командира артдивизиона обвинили в краже денег боевиков, проводится расследование.