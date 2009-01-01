Комитет ВР поддержал законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса и поручил подготовить поправки

Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один — против.
Соответствующее решение объявил председатель комитета Сергей Пашинский, пишет УНИАН.
Перед голосованием народный депутат Андрей Левус предложил изъять из статьи 7 законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала Минские договоренности.
Пашинский ставил на голосование проект закона с поручением секретариату комитета ко второму чтению создать рабочую группу, которую должен возглавить Левус и которая должна доработать документ и внести поправки в статью 7, озвученные депутатом. Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один — против.
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