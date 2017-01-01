"Комплекс большого брата". Журналист назвал условие возобновления дружеских отношений с Россией

Украина должна изжить комплекс "младшего брата", считает Евгений Киселев.

Журналист назвал условие возобновления дружеских отношений с РФ rosbalt.ru

Возобновление дружеских отношений между Украиной и Россией возможно при условии равноправия между сторонами.

Об этом заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

"Россия должна изжить комплекс "большого брата", а Украина, между прочим — комплекс "младшего брата", который парадоксальным образом еще присутствует, на мой взгляд, в сознании многих людей. Но произойдет это, думаю, не скоро", — подчеркнул журналист.

Он напомним, что, несмотря на войны, помирились и стали ближайшими союзниками американцы с англичанами, а также Франция и Германия.

"Так что не вижу, ничего невозможного в возобновлении дружеских отношений между Украиной и Россией в будущем, в другую историческую эпоху", — добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев назвал два повода для Путина мстить Украине.