Конфликт на Донбассе в активной фазе, и он непредсказуем — ОБСЕ

За один только этот год зафиксировано более 300 тысяч случаев нарушения перемирия, говорит Хуг.

Представитель ОБСЕ в Украине заявил, что конфликт на Донбассе в активной фазе, и он непредсказуем.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуг отметил, что несмотря на различные договоренности сторон и объявления "школьного" перемирие, в октябре 2017 было зафиксировано больше всего случаев нарушения режима прекращения огня в этом году, пишет Deutsche Welle.

По его словам, этому есть два объяснения. "Первое из них то, что стороны конфликта так и не отвели тяжелое вооружение из линии соприкосновения.

Вторая причина — непосредственная близость украинской армии и пророссийских сепаратистов. Они находятся в некоторых местах на расстоянии 10, 20, 30 метров друг от друга. Напряженность в такой ситуации неизбежна. И зачастую она приводит к затяжным боям", — рассказал Александер Хуг.

При этом такая "близость" приводит к увеличению количества боев. За один только этот год зафиксировано более 300 тысяч случаев нарушения перемирия.

"Это говорит о том, что конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", — убежден Александер Хуг.

По его словам, в этом году миссия ОБСЕ расследует 421 случай, когда погибли или получили ранения мирные жители.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что ситуация на Донбассе может легко перерасти во внезапное обострение.