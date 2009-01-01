Конфликт с замом Луценко. Начальнику Департамента спецрасследований ГПУ объявили выговор

Горбатюк считает, что руководству Генпрокуратуры не нравятся сотрудники, которые действуют по закону.

Сергей Горбатюк УНИАН

Начальник Департамента спецрасследований ГПУзаявил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявили ему выговор, он стал следствием конфликта с заместителем генпрокурора— Юрием Столярчуком.

Об этом он рассказал корреспонденту УНИАН.

В то же время собеседник уточнил, что формальной причиной выговора стало то, что он не передал дела по требованию замгенпрокурора.

"Выговор стал следствием продолжающегося конфликта еще с июля с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком. По трем уголовным производствам Столярчук уже долгое время совершал действия для непривлечения определенных лиц к ответственности — закрытие дела, неподписание подозрения лицу, передача дела в другое подразделение", — отметил чиновник.

По его словам, такие действия замгенпрокурора он оспаривал Луценко, но эти жалобы еще не рассмотрены. "За то, что я в течение месяца не передал эти дела, то есть за неисполнение указания руководства (объявили выговор — Ред.)", — добавил начальник.

"Это реализация на то, чтобы убрать меня, поскольку руководству не нужны те, кто действует по закону. Руководству нужны те, кто говорит "есть, будет сделано", несмотря ни на что", — утверждает Горбатюк.

Ранее СМИ писали, что начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк с женой Оксаной пользуются жильем, а также автомобилем третьих лиц.