Конфуз на учениях боевиков ЛНР: колонна БТРов и БМП встала из-за хищения горючего

Во 2-й бригаде начато расследование по установлению виновных в хищении топлива.

Reuters

14 сентября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начались командно-штабные учения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов", проводимых на едином оперативном фоне и по единому замыслу со

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, отрабатываются вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, практических действий войск (сил) по ведению контрнаступательных и наступательных действий.

Любопытно, что при проведении учений отмечены характерные для оккупационных войск особенности, связанные с хищением военного имущества и, как следствие, невозможностью выполнения поставленных задач.

Так, во время движения колонны техники 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении горючего, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что летом 2017 в ЛНР разразился топливный кризис, "республике"грозил бунт.