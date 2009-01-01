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Конфуз на учениях боевиков ЛНР: колонна БТРов и БМП встала из-за хищения горючего

Сегодня, 13:03

Во 2-й бригаде начато расследование по установлению виновных в хищении топлива.

БТР, боевики, войска, Россия, Бук, Украина
Reuters
14 сентября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начались командно-штабные учения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов", проводимых на едином оперативном фоне и по единому замыслу со стратегическими командно-штабными учениями ВС РФ "Запад-2017".

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в  Facebook.

Как стало известно украинской разведке, отрабатываются вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, практических действий войск (сил) по ведению контрнаступательных и наступательных действий.

Любопытно, что при проведении учений отмечены характерные для оккупационных войск особенности, связанные с хищением военного имущества и, как следствие, невозможностью выполнения поставленных задач.

Так, во время движения колонны техники 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении горючего, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что летом 2017 в ЛНР разразился топливный кризис, "республике"грозил бунт.

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2АК, 2бригада, учения, конфуз, горючее, ГУР, разведка, полигон, хищение
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