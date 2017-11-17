Конфуз у Дуды. На сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором

Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября.
Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября, но ошибка до сих пор оставалась незамеченной, сообщает "Европейская правда".
"Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания в День независимости Польши", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 ноября Петр Порошенко поговорил по телефону с Анджеем Дудой, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.