Конфуз у Дуды. На сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором

Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября.

Петр Порошенко и Анджей Дуда president.gov.ua

В англоязычном разделе страницы официального сайта президента Польши Анджея Дуды президент Украины был назван Виктором Порошенко.

Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября, но ошибка до сих пор оставалась незамеченной, сообщает "Европейская правда".

"Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания в День независимости Польши", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября Петр Порошенко поговорил по телефону с Анджеем Дудой, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.