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Конгрессмен о неприкрытой агрессии России против Украины: Путина нужно остановить

Сегодня, 12:57

Маккол заявил, что в Украине — эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии.

Майкл Маккол, США, конгрессмен
Майкл Маккол. ukrainian.voanews.com
Неприкрытая агрессия президента Владимира Путина против Украины, является агрессией России против всего мира. Четыре миллиона человек находятся под оккупацией на Донбассе, а Крым аннексирован РФ.

Об этом говорится в заявлении председателя Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который ранее побывал в Украине, сообщает "Голос Америки".

"Эта страна (Украина) сейчас находится в состоянии войны с Россией, с Путиным. В то время, как я говорю эти слова, четыре миллиона человек находятся под оккупацией на востоке Украины, а Крым захвачен Россией", — отметил Маккол.

"Здесь — эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства", — добавил конгрессмен.

По словам Маккола, американцы многому могут научиться у Украины, многое узнали во время поездки на Донбасс.

"Но единственная вещь очевидна — Путина надо остановить", — отметил конгрессмен.

"Время этой поездки было выбрано абсолютно верно, поскольку Россия продолжает прибегать к кибервойне и проводить военные действия против наших союзников. Мы должны продолжать работать и поддерживать эти европейские страны в борьбе против всех и каждого российского действия по дестабилизации и вмешательству к ним. После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чему может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности", — заявил Маколл.

 

Как известно, делегация Палаты представителей Конгресса США посещала Украину в начале мая.

Напомним, США настаивают на прекращения огня на Донбассе. Путину нужно вывести войска из восточной Украины.

Фото: ukrainian.voanews.com

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США, Украина, Россия, Путин, агрессия, Европа, Донбасс, Крым, конгрессмен, Маккол
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