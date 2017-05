Конгрессмен о неприкрытой агрессии России против Украины: Путина нужно остановить

Неприкрытая агрессия президента Владимира Путина против Украины, является агрессией России против всего мира. Четыре миллиона человек находятся под оккупацией на Донбассе, а Крым аннексирован РФ.

Об этом говорится в заявлении председателя Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который ранее побывал в Украине, сообщает "Голос Америки".

"Эта страна (Украина) сейчас находится в состоянии войны с Россией, с Путиным. В то время, как я говорю эти слова, четыре миллиона человек находятся под оккупацией на востоке Украины, а Крым захвачен Россией", — отметил Маккол.

"Здесь — эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства", — добавил конгрессмен.

По словам Маккола, американцы многому могут научиться у Украины, многое узнали во время поездки на Донбасс.

"Но единственная вещь очевидна — Путина надо остановить", — отметил конгрессмен.

"Время этой поездки было выбрано абсолютно верно, поскольку Россия продолжает прибегать к кибервойне и проводить военные действия против наших союзников. Мы должны продолжать работать и поддерживать эти европейские страны в борьбе против всех и каждого российского действия по дестабилизации и вмешательству к ним. После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чему может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности", — заявил Маколл.

Chairman @RepMcCaul released a trip report about his recent CODEL to Eastern Europe. Read the full report here: https://t.co/W7TFNajxsn pic.twitter.com/LITJzxVQv5