Корнет идет в наступление: Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей обладминистрации — соцсети

К зданию сейчас подогнали БТР и никого не пускают, рассказали очевидцы.
Как сообщает "Лига", значительно усилена охрана главаря "ЛНР".
Также отмечается, что Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей Луганской областной облгосадминистрации.
"Их (боевиков, — ред.) стало больше, они все с автоматами, без каких-либо опознавательных знаков, нет белых лент на рукавах, никого не пускают и не разрешают фотографировать", — сказал источник.
По его словам, к зданию сейчас подогнали БТР и никого не пускают.
"Шуркаева (куратор пропаганды в местных СМИ, директор телеканала Луганск 24, — ред.) тоже с Плотницким", — отметил собеседник.
"Военной техники в центре стало больше сегодня после 12:00", — добавил другой источник.
Такая же информация подтверждается в сообщении на странице "Другой Луганск" в соцсети.
Отмечается, что "корнетовцы" арестовывают пособников Игоря Плотницкого, захватывая контроль над городом.
"Что сейчас происходит. Судя по всему, "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. "Глава", вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в "Белом доме", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в комментарии "Главреду" заявил, что основная причина конфликта в захваченном Луганске заключается в противоречиях между боевиками.