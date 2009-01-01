Корнет идет в наступление: Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей обладминистрации — соцсети

К зданию сейчас подогнали БТР и никого не пускают, рассказали очевидцы.

Главарь "ЛНР" всерьез опасается за свою жизнь informator.media

Как сообщает "Лига", значительно усилена охрана главаря "ЛНР".

Также отмечается, что Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей Луганской областной облгосадминистрации.

"Их (боевиков, — ред.) стало больше, они все с автоматами, без каких-либо опознавательных знаков, нет белых лент на рукавах, никого не пускают и не разрешают фотографировать", — сказал источник.

По его словам, к зданию сейчас подогнали БТР и никого не пускают.

"Шуркаева (куратор пропаганды в местных СМИ, директор телеканала Луганск 24, — ред.) тоже с Плотницким", — отметил собеседник.

"Военной техники в центре стало больше сегодня после 12:00", — добавил другой источник.

Такая же информация подтверждается в сообщении на странице "Другой Луганск" в соцсети.

Отмечается, что "корнетовцы" арестовывают пособников Игоря Плотницкого, захватывая контроль над городом.

"Что сейчас происходит. Судя по всему, "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. "Глава", вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в "Белом доме", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в комментарии "Главреду" заявил, что основная причина конфликта в захваченном Луганске заключается в противоречиях между боевиками.