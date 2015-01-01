Коррупционная "кормушка". Волонтер объяснил, кому выгодна война на Донбассе

Фактически Украина сейчас ходит по лезвию бритвы, считает Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

Украина делает достаточно много шагов для усиления ВСУ , с другой стороны, эти шаги не являются достаточными. С таким маленьким военным бюджетом как сейчас, Украина не сможет качественно вести войну на своей территории.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

По его мнению, мотивом к продолжению войны на Донбассе может быть только финансовая или политическая выгода от нее.

"Что касается финансов, то прежде всего эта война выгодна тем, кто "крышует" контрабанду в зоне АТО. Потому что это замечательная коррупционная "кормушка", порожденная войной и решением президента "задушить Донбасс экономически", — отметил он.

"По политическим мотивам... Я очень люблю книгу Джорджа Оруэлла "1984", в которой очень хорошо видно, что власти выгодно иметь врага, который виновен во всех проблемах граждан. Сложность нашей ситуации заключается в том, что революция во время войны может привести к короткому периоду безвластия, во время которого мы можем потерять очередной кусок суверенитета. Как это происходит, мы увидели во время крымских событий и в самом начале АТО", — подчеркнул волонтер.

Он заявил, что если украинцы будут прощать власти это, она постепенно станет хуже, чем была предыдущая.

"Фактически Украина сейчас ходит по лезвию бритвы. Россия через свои СМИ, через провокаторов и других агентов влияния пытается организовать нам "третий Майдан". Если вы посмотрите, кто и с какими речами выступал на последних крупных митингах, вы поймете, что эти люди являются порождениями Путина-Медведчука. И последнее, что они хотят сделать, это выиграть войну и преодолеть коррупцию. Если у нас создастся революционная ситуация, то, по моему мнению, ее возглавят политики, как это было во время первого и второго Майданов. Они будут столь же коррумпированными старосистемщикамы, как и те, кто у власти сейчас, за одним только исключением, что финансироваться они будут из Москвы", — считет Дейнега.

"Поэтому нам всем надо повзрослеть и перестать искать простые ответы на сложные вопросы. Нам надо научиться заставлять власть делать решительные шаги, при этом не дестабилизируя обстановку внутри страны. И такие примеры, как внедрение ProZorro, создание НАБУ, публикация электронной деклараций, говорят о том, что это возможно. Но такие глобальные вещи не могут происходить быстро. И мы должны приготовиться к забегу на длинную дистанцию и забыть об иллюзиях относительно победы над коррупцией за одну ночь или за одного "мессию". 25 лет независимости уже доказали, что этот путь тупиковый", — добавил он.

Напомним, ранее волонтер назвал единственный способ освобождения Донбасса.

Если хотите помочь армии или узнать о ней больше — подписывайтесь на страницу Виталия Дейнеги в Facebook или страницу его фонда в Facebook.