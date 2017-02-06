Крах России не за горами. Кремль может отказаться от Крыма — Джемилев

Отказ Путина от Крыма будет означать для него лично политическое харакири, считает джемилев

Мустафа Джемилев. Reuters

Содержание оккупированного Крыма обходится России очень дорого, потому есть вероятность, что через некоторое время Кремль от него откажется. А санкции, введенные Западом против РФ , даже если не будут усилены, приведут к неизбежному ее краху.

Такое мнение высказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Конечно, России это обходится очень дорого, но я думаю, что Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.), когда затевал эту авантюру, рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией. Но этого не получилось", — говорит политик.

Джемилев также отметил, что на пропаганде о захвате Крыма, Путин построил колоссальный псевдопатриотизм.

"Отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично", — считает нардеп.

По мнению Джемилева, что санкции наносят мощный удар по экономике РФ.

" Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами", — подчеркнул Джемилев.", — заявил он.

Напомним, ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения России будет зависеть будущее санкций.