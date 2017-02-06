Крах России не за горами. Кремль может отказаться от Крыма — Джемилев

Отказ Путина от Крыма будет означать для него лично политическое харакири, считает джемилев
Такое мнение высказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".
"Конечно, России это обходится очень дорого, но я думаю, что Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.), когда затевал эту авантюру, рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией. Но этого не получилось", — говорит политик.
Джемилев также отметил, что на пропаганде о захвате Крыма, Путин построил колоссальный псевдопатриотизм.
"Отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично", — считает нардеп.
По мнению Джемилева, что санкции наносят мощный удар по экономике РФ.
" Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами", — подчеркнул Джемилев.", — заявил он.
Напомним, ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения России будет зависеть будущее санкций.