Кравчук напомнил, как Крым "подарили" Украине

Крым отдали Украине, чтобы вести полуостров из той бедности, в которой он находился в 1953 году.

Леонид Кравчук УНИАН

По его словам, в 1953 году была жуткая бедность, поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию в Москве на политбюро было принято решение отдать Крым Украине, пишет "Обозреватель".

Кравчук отметил, что впервые побывал на полуострове в 1953 году, и "тогда его больше всего шокировала бедность населения, которое там проживало".

"Примерно в то же время тогдашняя крымская власть пригласила к себе Хрущева ( советский государственный и политический деятель Никита Хрущев — ред). Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты "Известия". Затем Аджубей подробно описал эту поездку. Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные жители. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев", — рассказал политик.

По утверждению Кравчука, в Киеве Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко.

"Зашел и сказал: "Вы должны взять Крым себе". Это к идее, что нам Крым "подарили". Тот ответил: "Как, мы не можем, это же бешеные деньги". Хрущев обещал помочь, но Кириченко все равно отказывался. "Тогда Хрущев взял его за шиворот, посадил в поезд, и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство", — добавил Кравчук.

СПРАВКА. Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР (также известна как "передача Крыма Украине") была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года (утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года).