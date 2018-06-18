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Кравчук назвал пути возврата Крыма Украине

Сегодня, 10:33

Экс-президент подчеркнул, что полуостров требует колоссальных затрат.

Крым,флаг,Россия
Крым может быть возвращен Украине несколькими путями, полагает Леонид Кравчук Reuters
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нашей стране, сейчас заметны аналогии.

Полуостров может снова вернуться в украинского государство под давлением международного сообщества, рассказал экс-гарант в интервью "Украинской правде".

"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас вижу... аналогии. За все время Украина вложила в Крым больше 100 миллиардов долларов", — отметил собеседник.

По его словам, "хотя россияне и построили там моста, но Крым требует колоссальных затрат". "Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не значит, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть", — заявил Кравчук.

"Но в теорию, что если в Украине станем жить лучше, чем живут в Крыму, то Крым вернется — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы станем жить лучше. Во-вторых, там 78% россиян", — добавил бывший президент.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, лидер крымских татар Мустафа Джемилев говорил, что в аннексированный Крым российская власть переселила до миллиона россиян.

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Теги:  
Леонид Кравчук, Крым, Россия, Украина
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