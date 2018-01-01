Кравчук назвал условия примирения Украины и Польши

Кравчук считает, что Польша привыкла быть учителем.

Леонид Кравчук. УНИАН

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что хорошие отношения между Польшей и Украиной возможны в том случае, если одна страна перестанет поучать другую.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Нельзя учить Украину, что ей делать, кого считать героями, а кого нет. Я родился в Украине, но тогда это была территория Польши. Моего отца и мать, которые работали на польских поселенцев, считали хамами и быдлом", — сообщил он.

По словам Кравчука, после получения независимости, Украина считала Польшу проводником. Но та выбрала другой путь.

"Но Польша привыкла быть учителем. Если Варшава хочет иметь с Киевом хорошие отношения, то эти отношения должны быть равноправными. Польша не может решать нашу внутреннюю и внешнюю политику", — отметил он.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина, как и Польша не нуждается в советах, каких героев чтить, а каких нет. Обе страны сами в этом разберутся.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".