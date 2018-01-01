Кравчук посоветовал, как вернуть часть Донбасса под контроль Украины

На востоке нашей страны "может быть частичная автономия, но не федерализация", отметил экс-президент.

Украина может вернуть часть Донбасса под свой контроль только через местное самоуправление с акцентом на автономию, полагает Леонид Кравчук Reuters

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что захваченную часть Донбасса можно вернуть под контроль Киева только через местное самоуправление с акцентом на автономию.

Властям уже сейчас необходимо предлагать варианты системы организации жизни на неподконтрольных территориях, поскольку они отличаются от других, это вопрос изменений Конституции, рассказал экс-президент в интервью "Обозревателю".

"То, что там находятся российские войска и наемники, это вовсе не означает, что часть Донбасса, часть Донецкой и Луганской областей, отошли от Украины. Они находятся в Украине, только Украина их не контролирует", — отметил собеседник.

По его словам, на востоке украинского государства "может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация". Кравчук подчеркнул, что на захваченной земле уже несколько лет полностью отсутствует "все украинское: ни флага, ни языка, ни законов, ни Конституции".

"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Каким способом? Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", — объяснил он.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram