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Кравчук предложил, как вернуть часть Донбасса и Крым под контроль Украины

Сегодня, 08:20

Захваченному РФ полуострову можно предоставить национально-культурную автономию, считает экс-президент.

Леонид Кравчук
Часть Донбасса и Крым может помочь вернуть под контроль Украины предоставление этим территориям особого статуса, полагает Леонид Кравчук "РИА Новости Украина"
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вопрос возвращения захваченной части Донбасса и аннексированного Россией Крыма под контроль Киева может помочь решить предоставление этим территориям особого статуса.

Полуострову можно предоставить национально-культурную автономию, рассказал экс-президент в интервью "Обозревателю".

"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — отметил собеседник издания.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

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Теги:  
Леонид Кравчук, Крым, Донбасс, Россия, автономия, крымские татары
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